ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, 17 Mayıs haftasına ilişkin işsizlik maaşı başvuru verilerini yayımladı. Buna göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 227 bine düştü. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 230 binin altında kaldı.

Açıklamada, bir önceki haftanın verisinin 229 bin olduğu belirtildi. Son veriler, iş gücü piyasasında göreli bir istikrarın sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan, 4 haftalık ortalama başvuru sayısı 1000 artışla 231 bin 500'e yükseldi. Bu ortalama, kısa vadeli dalgalanmaları yumuşatarak daha net bir eğilim sunuyor.

Devam eden başvurular arttı

10 Mayıs ile biten haftada ise devam eden işsizlik maaşı başvurularında artış gözlendi. Buna göre, 36 bin kişilik artışla toplam sayı 1 milyon 903 bine ulaştı.