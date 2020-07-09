ABD'de işsizlik maaşı başvuruları bir haftada 99 bin kişi azaldı

09 Temmuz 2020

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 3 Temmuz haftasında işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin kişi azalarak 1 milyon 314 bin kişi oldu.

Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 26 Temmuz haftasında, 18 milyon 76 bin kişiden, beklenti olan 18 milyon 95 bin kişinin altında, 18 milyon 62 bin kişiye geriledi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 3 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre 63 bin kişi azalarak 1 milyon 437 bin kişiye geriledi.