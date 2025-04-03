ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 29 Mart ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini açıkladı.

Bir haftada 6 bin kişilik fark

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalışla 219 bine indi. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 225 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 224 binden 225 bine revize edildi.

Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye...

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 1250 kişi azalarak 223 bine düştü. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 22 Mart ile biten haftada 56 bin artışla 1 milyon 903 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.