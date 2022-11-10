ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularında ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 225 bine çıktı, işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 220 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 217 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 azalarak 218 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 29 Ekim ile biten haftada 6 bin kişi artarak 1 milyon 493 bin seviyesine yükseldi.