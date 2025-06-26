ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Haziran haftasında 236 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Ekonomistler bu dönemde başvuru sayısının 244 bin olmasını öngörüyordu.

Başvuru verisi revize edildi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ilk başvurular bir önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azaldı. Bu arada önceki haftaya ait başvuru verisi 245 binden 246 bine revize edildi.

Aynı hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 750 azalarak 245 bine düştü.

Öte yandan, 14 Haziran ile biten haftada devam eden işsizlik maaşı başvuruları 37 bin artarak 1 milyon 974 bine yükseldi. Bu seviye, Kasım 2021'den bu yana en yüksek düzey olarak kaydedildi.