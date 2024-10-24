ABD'de işsizlik sigortası başvuruları düşüş gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, 19 Ekim haftasına ait işsizlik sigortası başvuruları verilerini açıkladı. Buna göre, işsizlik sigortasından ilk kez yararlanmak isteyenlerin sayısı 15 bin azalarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 227 bin seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi ise 245 bin civarında başvuru olacağı yönündeydi.

Bakanlık ayrıca, bir önceki hafta yapılan başvuruların 241 bin seviyesinden 242 bine revize edildiğini duyurdu. 4 haftalık ortalamada işsizlik sigortası başvuruları ise 236 bin 250'den 238 bin 500'e yükseldi.

İşsizlik sigortasından faydalanmaya devam edenlerin sayısı ise 12 Ekim'de sona eren haftada 28 bin artışla 1 milyon 897 bine ulaştı. Sigortalı işsizlik oranı da yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıktı. Bu rakamlar, ABD iş gücü piyasasında toparlanmanın devam ettiğini ancak zayıf noktaların da bulunduğunu gösteriyor.