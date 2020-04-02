ABD'de işsizlik sigortası başvurularında 4-5 milyon artış bekleniyor

02 Nisan 2020

ABD'de bugün açıklanacak haftalık işsizlik sigortası başvurularının rekor seviyelere ulaşmasını bekleyen analistler, artışların Nisan ayında da devam edeceğini öngörüyorlar.

Bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak 28 Mart haftası işsizlik sigortası başvuruları için çok sayıda ekonomistin tahminleri 4-5 milyon arasında bir artışa işaret edeceği yönünde. Ancak 9 milyon gibi bir başvuru bekleyen ekonomistler de var.



ABD'de bir önceki hafta işsizlik sigortası başvuruları 3,3 milyon artmıştı.

'Tüm dünyayı sarsan bir deprem'

Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, "Koronavirüs salgınının önüne geçmek için uygulanan kapatmaların yol açtığı üretim kaybı şu ana kadar 11 Eylül saldırıları sonrasındaki üretim kaybının 2,5 katı. Bu devasa bir doğal felaket, tüm ülkeyi, tüm dünyayı sarsan bir deprem" değerlendirmesini yaptı.



Şubat 2008'de başlayan ve 2009'da devam eden global finansal kriz sırasında ABD'de toplam istihdam kaybının 8,7 milyon civarında olduğunu hatırlatırken, Nisan ayında ABD'de tarım dışı istihdamın 10 milyon, Mayıs ayında da 3 milyon daha azalmasını beklediğini vurguladı.



Zandi, "İşsizlik oranının Mayıs ayında yüzde 12 civarında bir yerde tepe yapacağını öngörüyorum. Haziran ayında işten çıkarmaların yataya döneceğini düşünüyorum ve Temmuz ile Ağustos'ta yeniden işe alımların başlayacağından umutluyum" diye konuştu.



ABD'de yarın açıklanacak Mart ayı tarım dışı istihdam verileri için ekonomistlerin genel beklentisi istihdamın 100 bin azalacağı yönünde oluşurken, Morgan Stanley ise 700 bin düşüş bekliyor.



Morgan Stanley ekonomistleri işsizlik başvurularının 4,5 milyon artmasını beklerken, Barclays'in beklentisi 5 milyon ve Bank of America'nın beklentisi 5,5 milyon.