ABD'de istihdam beklentinin altında arttı

ABD’de özel sektör istihdamı aralık ayında 41 bin kişi arttı, ücretler ise yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi. Kasım ayında 32 bin azalan istihdamın aralık ayında 45 bin artması bekleniyordu.

ADP Research tarafından Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırlanan Aralık ADP Ulusal İstihdam Raporu, yıl sonuna doğru işe alımlarda toparlanmaya işaret etti.

Rapora göre kasım ayındaki istihdam kayıplarının ardından özellikle küçük ölçekli işletmelerde yeniden işe alımlar görülürken, büyük işverenler daha temkinli bir tutum sergiledi.

ADP Başekonomisti Dr. Nela Richardson, küçük işletmelerin yıl sonunu pozitif istihdam artışıyla kapattığını, buna karşın büyük şirketlerde geri çekilme yaşandığını belirtti.

İmalatta 5 bin kişilik düşüş, hizmette 44 bin kişilik artış

Aralık ayında özel sektör genelinde istihdam artışı 41 bin olurken, mal üreten sektörlerde toplam 3 bin kişilik azalış kaydedildi. Doğal kaynaklar ve madencilikte 1 bin, inşaatta 1 bin kişilik artış görülürken, imalat sanayinde 5 bin kişilik düşüş yaşandı.

Hizmet sektöründe ise toplam istihdam artışı 44 bin olarak gerçekleşti. Ticaret, ulaştırma ve kamu hizmetlerinde 11 bin, finansal faaliyetlerde 6 bin, eğitim ve sağlık hizmetlerinde 39 bin, eğlence ve konaklama sektöründe 24 bin, diğer hizmetlerde 5 bin kişilik artış kaydedildi. Buna karşılık bilgi sektöründe 12 bin, profesyonel ve iş hizmetlerinde 29 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

ADP verileri, ABD özel sektöründe yıl sonuna doğru istihdam artışının belirli hizmet alanlarında yoğunlaştığını ortaya koydu.