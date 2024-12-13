ABD'de ithalat endeksi yükselirken ihracat endeksi değişmedi
ABD'nin kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verileri açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ülkede ithalat fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, ihracat fiyat endeksi sabit kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın kasım ayı ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerine göre ithalat fiyat endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi. Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.
İhracat fiyat endeksi kasımda aylık bazda değişmedi. Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.
Analistler, ithalat fiyat endeksinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin vergi öncesi ithalat fiyatlarına etkisini değerlendirmek için gelecek yıl yakından takip edilmesini beklediklerini belirtti.