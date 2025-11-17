ABD'de kapanma sonrası uçuşlar normalde dönüyor

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ülke genelinde uçuşların azaltılmasını zorunlu kılan acil durum emrinin bugün kaldırılacağını açıkladı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı da 2 aya yaklaşan kapanma boyunca hava sahasının güvenliğini sağlayan FAA ekibine teşekkür ederek, maaş ödemeleri kesilen hava trafik kontrolörlerinin de görevlerine geri dönebileceklerini belirtti.

Uçuş kapasitesi yüzde 10 azaltılmıştı

Kapanma boyunca 40 havalimanında uçuşlar yüzde 10 azaltılmış, on binlerce uçuş gecikirken binlerce uçuş da iptal olmuştu.

New York, Chicago, Los Angeles ve Atlanta'daki büyük havalimanları da söz konusu kısıtlamalardan en fazla etkilenenler arasında yer almıştı.