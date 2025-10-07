ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, eylül ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan artışla yüzde 3,4'e yükseldi.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıktı.

Söz konusu dönemde iş bulma beklentilerinde küçük bir toparlanma olmasına rağmen iş gücü piyasası beklentileri kötüleşmeye devam etti.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti yüzde 2,9 seviyesinde kalırken harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,3 puan azalışla yüzde 4,7'ye indi.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, gıda için yüzde 5,8'e çıkarak Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Diğer maliyetlere yönelik artış beklentisi, benzin için yüzde 4,2'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 9,3'e, kira için yüzde 7'ye yükselirken üniversite eğitimi için yüzde 7'ye geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

Gelecek hafta açıklanması öngörülen eylül ayına dair TÜFE verilerinin, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda yayımlanmaması bekleniyor.