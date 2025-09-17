ABD'de konut kredisi (mortgage) faizleri düştü, başvurular arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,39 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, başvurular yüzde 29,7 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 29,7'lik artış kaydetti. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 58 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,49'dan yüzde 6,39'a gerilerken, aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,70'ten yüzde 5,63'e indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, zayıflayan iş gücü piyasası göstergesi ve ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimi beklentisiyle geçen hafta 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Fratantoni, yeniden finansman başvurularının hacminin önceki haftaya göre neredeyse yüzde 60 arttığını belirterek, ortalama kredi tutarının anketin 35 yıllık tarihinde en yüksek seviyeye çıkmasıyla büyük kredisi olan ev sahiplerinin ilk harekete geçenler olduğunu söyledi.