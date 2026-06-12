ABD'de kredi kartlarında temerrütler 2008 sonrası en yüksek seviyede

Amerika Birleşik Devletleri genelinde kredi kartı borcu ödemelerinde gecikme oranları son on beş yılın zirvesine çıktı. New York Merkez Bankası 2026 yılı birinci çeyrek raporuna göre toplam kredi kartı borcu bakiyesinin yüzde 13'ü en az 90 gün temerrüde düştü. Veriler 2008 finansal krizinin toparlanma evresi olan 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Tüketicilerin toplam kredi kartı bakiyesi 1,25 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Ekonomistler Amerikalı tüketicilerin küçük ancak giderek büyüyen bir kısmının finansal çıkmaza girdiğini belirtiyor. Oxford Economics analizleri halihazırda temerrüde düşmüş tüketicilerin daha derin bir ödeme krizine sürüklendiğini gösteriyor. Kredi kartı borcu 2020 ve 2021 yıllarında pandemi destek çeklerinin etkisiyle düşüş göstermişti. Enflasyon oranlarının ve faizlerin tırmandığı 2022 ve 2023 yıllarında ise tüketici yükümlülükleri yeniden yükseliş trendine girdi.

Kredi kartı borcu temerrüt oranlarındaki artış ivme kazanıyor

Ulusal kredi kartı borcu bakiyesi 2023 yılı başlarında 1 trilyon dolar sınırını aştı. Doksan gün ve üzeri gecikmeli ödemelerin oranı 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 8 seviyesinde bulunuyordu. Temerrüt oranı 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 10,7 ve 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 12,3 seviyesine tırmandı. Mevcut gecikme oranı 2010 yılı başlarında görülen yüzde 13,7 seviyesindeki Büyük Durgunluk zirvesine yaklaşıyor.

WalletHub verilerine göre ortalama bir hanehalkı 11.169 dolar kredi kartı borcu taşırken tüketiciler yüksek enflasyon ve faiz oranlarının oluşturduğu baskı altında kalmaya devam ediyor. Bankrate kurumunun 2026 yılı raporunda 29 yaşındaki tüketicilerin altı farklı kartta toplam 40.000 dolar kredi kartı borcu biriktirdiği örnekler dikkat çekiyor. Ortalama kredi kartı faiz oranı Şubat 2022 dönemindeki yüzde 14,6 seviyesinden Ağustos 2024 döneminde yüzde 21,8 seviyesine sıçradı. Faiz oranları Şubat 2026 itibarıyla ortalama yüzde 21 seviyesinde kalmayı sürdürüyor.

Kredi uzmanları temerrüde düşen kredi kartı borcu payının kapanmayacak bir finansal açığa dönüştüğü konusunda uyarıyor. Amerikalı kredi kartı kullanıcılarının yaklaşık yarısı bakiyelerini aydan aya devrederken diğer yarısı borçlarını her ay tamamen kapatıyor. Philadelphia Merkez Bankası raporu gecikmeli borç miktarı artarken temerrüde düşen hesap sayısının nispeten sabit kaldığını gösteriyor. Bankrate analistleri yüksek temerrüt oranlarının ödeme güçlüğü çeken dar bir tüketici grubunu yansıttığını savunuyor.

Taşıt kredilerinde rekor gecikme oranları kaydedildi

Tüketicileri zorlayan finansal yükman kredi kartı ödemeleri ile sınırlı kalmıyor. Doksan gün ve üzeri temerrüde düşen taşıt kredisi oranı 2026 yılı başlarında yüzde 5,6 ile rekor seviyeye ulaştı. Araç fiyatlarındaki keskin artış ve yüksek seyreden taşıt kredisi faizleri tüketicileri daha fazla borçlanmaya ve geri ödemeleri daha uzun vadelere yaymaya zorluyor. Konut kredisi temerrütleri ise 2008 krizindeki seviyelerin oldukça uzağında bulunuyor.

Uzmanlar mevcut kredi sıkışıklığı ile 2008 krizi arasında doğrudan bir paralellik kurmuyor. Kredi kartı temerrütleri artış gösterse de iki veya üç yıl öncesine kıyasla daha yavaş bir hızda ilerliyor ve yeni temerrüde düşen hesapların oranı istikrarlı bir seyir izliyor. Tüketiciler yüksek faizli kart yükünü hafifletmek için sıfır faizli alternatifleri değerlendiriyor. Sıfır faizli kartlar tüketicilere 12, 18 veya 24 aylık promosyon dönemlerinde faizsiz ödeme imkanı tanıyor.

Kredi kartı borcu toparlanması için yapılandırma seçenekleri

Finansal analistler özellikle 5.000 dolar veya 6.000 dolar altındaki tutarlar için yapılandırma araçlarını öneriyor. Yüksek kredi kartı borcu taşıyan veya düşük kredi notuna sahip tüketiciler kar amacı gütmeyen kredi danışmanlık hizmetlerine yöneliyor. Danışmanlar kredi kartı borcu tutarlarını konsolide ederek daha düşük faiz oranları üzerinden yeniden yapılandırıyor. Kredi kurumları tüketiciler için 4 veya 5 yıla yayılan bir takvimde yüzde 6 veya yüzde 7 gibi yönetilebilir oranlar sağlayabiliyor.