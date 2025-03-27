ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi

ABD'de mal ticareti açığı, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 147,9 milyar dolara düştü. Bu dönemde 134,6 milyar dolar olan piyasa beklentilerini aşan mal ticareti açığı, ocak ayında 155,6 milyar dolar olmuştu.

Açıklanan ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin şubat ayı verilerine göre, geçen ay mal ihracatı 7 milyar dolar artışla 178,6 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı 600 milyon dolar azalışla 326,5 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık yüzde 0,3 artarak 902,9 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,1 yükselerek 823 milyar dolara ulaştı.