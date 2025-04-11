ABD'de mart ayı üretici enflasyonu açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti. Bu dönemde yüzde 0,2 artması beklenen ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

2024 Eylül'den beri en düşük seviye...

Üretici fiyatları martta yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarken, yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun geçen ay yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, şubat ayında yüzde 3,2 olarak kaydedilmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de martta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,6 olması tahmin ediliyordu. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artmıştı.