ABD’de metal piyasasına kısmi rahatlama: Çelik ve alüminyuma ek vergi yok

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret politikalarında yeni bir adım atarak ithal mallara ek gümrük tarifeleri getirdi. Ancak halihazırda yüzde 25 tarife uygulanan çelik ve alüminyum bu yeni vergilerden muaf tutuldu.

Trump, geçen ay 2018'de başlattığı çelik ve alüminyum tarifelerini artırıp genişleterek, ithal çelik ve alüminyumdan yapılmış yüzlerce bitmiş ürünü de kapsama aldı. Bu genişleme, birçok sektörü etkileyerek metal ürünlerinde maliyet artışına yol açtı. Ancak, mevcut tarifeler nedeniyle çelik ve alüminyuma ek bir tarife uygulanmayacak olması, fiyatların daha da yükselmesini önleyerek metal alıcılarına bir nebze rahatlama sağladı.

Çelik üreticileri ise Trump’ın gümrük politikalarını uzun süredir destekliyor. Sektör temsilcileri, Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam gibi ülkelerin ürettikleri fazla çeliği küresel pazara sürerek ABD’de fiyatların düşmesine neden olduğunu belirtiyor.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü ticaret grubu başkanı Kevin Dempsey, bu konuda yaptığı açıklamada, “Amerikalı çelik üreticileri, haksız dış ticaret uygulamalarının yerel endüstrilere ve çalışanlara zarar verdiğini yakından biliyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın aldığı bu karar, hem ABD çelik üreticileri hem de çelik ve alüminyum kullanan sanayi kuruluşları için dikkatle izleniyor. Çelik üreticileri daha fazla koruma isterken, metal ürünleri ithal eden firmalar tarifelerin üretim maliyetlerini artıracağı konusunda endişelerini sürdürüyor.