ABD'de mortgage başvuruları altı haftadır düşüşte, faiz oranları artıyor

ABD'de mortgage başvuruları, üst üste altıncı haftada da düşüş gösterdi. Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) 1 Kasım haftasına ilişkin verilerine göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış toplam mortgage başvuru endeksi yüzde 10,8 düşüşle 191,4 puana indi. Satın alma endeksi yüzde 5,1 düşüşle 130,8 puana, refinansman endeksi ise yüzde 18,5 düşüşle 513,5 puana geriledi.

Geçen hafta 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı, 8 baz puan artışla yüzde 6,81 seviyesine çıkarak Temmuz sonundaki yüzde 6,82 seviyesinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, “10 yıllık Hazine tahvil oranlarının oynaklığı mortgage faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. 30 yıllık sabit mortgage oranı, Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı” dedi.

Kan ayrıca, mortgage başvurularının altı haftadır düşüşte olduğunu belirterek, satın alma faaliyetinin Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyede olduğunu ve yeniden finansman başvurularının ise Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti. Yeniden finansman başvurularında ortalama kredi büyüklüğünün 300.000 doların altına düştüğünü belirten Kan, “Büyük kredi sahipleri, mortgage faiz oranlarındaki değişikliklere daha duyarlı olma eğiliminde” şeklinde konuştu.

Verilere göre, toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 43,1'den yüzde 39,9'a geriledi. Diğer yandan, 15 yıllık mortgage faiz oranı 6 baz puan azalarak yüzde 6,21'e, 5 yıllık değişken faizli (ARM) kredi faizi ise 15 baz puan düşerek yüzde 6,05'e indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan büyük) mortgage kredisi faiz oranı ise 21 baz puanlık artışla yüzde 6,98 seviyesine ulaştı.