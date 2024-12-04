ABD’de mortgage başvuruları artışta, 30 yıllık faiz düşüşte

ABD'de mortgage başvuruları üst üste dördüncü haftada da yükselirken, 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı bir ayın en düşük seviyesine indi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından yayımlanan rapora göre, 29 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış mortgage piyasa endeksi yüzde 2,8 artışla 213,9 puana ulaştı. Satın alma endeksi yüzde 5,6 artarak 161,5 puana yükselirken, refinansman endeksi yüzde 0,6 düşüşle 498,5 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık sabit mortgage faizi 17 baz puan düşüşle yüzde 6,69 seviyesine indi. MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, faiz oranlarındaki bu gerilemenin satın alma faaliyetlerini desteklediğini belirterek, “30 yıllık sabit faiz oranı, bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Düşük oranlar ve yüksek stok seviyeleri, potansiyel alıcılara yılın başına kıyasla daha fazla seçenek sunuyor” dedi.

Toplam başvurular içinde yeniden finansman payı yüzde 38,8'den yüzde 38,7'ye düşerken, 15 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 6,12’ye, 5 yıllık ARM kredi faizi ise yüzde 6,24’e geriledi. Büyük tutarlı (jumbo) kredilerde ise faiz oranı yüzde 6,85 olarak kaydedildi.

Mortgage piyasasındaki bu hareketlilik, faizlerin düşüş trendine girmesiyle önümüzdeki haftalarda da devam edebilir.