ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 9 Ağustos haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 16,6 artışla 251,3 puana yükseldi

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 2,8 artışla 137,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 34,5 yükselerek 889,3 puana çıktı. Refinansman endeksi Mayıs 2022'den bu yana görülen en güçlü haftasını yaşadı.

30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan düşüşle yüzde 6,54 oldu

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Hem 30 hem de 15 yıllık sabit faizli konut kredisi oranları üst üste ikinci hafta düşmüş ve bir önceki haftaki oran hareketleri ile birleştiğinde, daha yüksek oranlara sahip borçluların yeniden finansman fırsatını değerlendirmesiyle başvuru faaliyetlerinde güçlü bir hafta daha yaşanmıştır” dedi.

Bir önceki hafta toplam başvuruların yüzde 41,7'si olan refinansman payı yüzde 48,6'ya yükseldi. Ayarlanabilir oranlı ipotek (ARM) faaliyetlerinin toplam başvurular içindeki payı yüzde 7,3'e yükseldi. FHA'nın toplam başvurular içindeki payı bir önceki hafta yüzde 13,4 iken yüzde 13,5'e yükseldi.