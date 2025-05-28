ABD'de mortgage başvuruları düşüşte, faizler 4 ayın zirvesinde

ABD’de mortgage (konut kredisi) başvuruları, artan faizlerin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) 23 Mayıs haftasına ilişkin verilerine göre, toplam başvuru endeksi yüzde 1,2 düşüşle 235,7 puana geriledi.

Verilere göre, satın alma amaçlı başvurular yüzde 2,7 artarak 162,1 puana çıkarken, refinansman başvuruları yüzde 7,1 azalarak 634,1 seviyesine indi. Toplam başvurular içindeki refinansman payı da yüzde 36,6'dan yüzde 34,6’ya geriledi.

En dikkat çekici gelişme ise faizlerde yaşandı. 30 yıllık sabit mortgage faizi 6 baz puan artışla yüzde 6,98’e yükselerek 24 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu oran, yüzde 7 sınırına dayanmış durumda.

MBA Başekonomisti Joel Kan, faizlerdeki yükselişe ABD Hazine getirilerindeki artış ve piyasa oynaklığının etkili olduğunu söyledi. “Mortgage-Hazine farkı bu yılın başına göre daha geniş seyrediyor” diyen Kan, artan oranların başvuru sayısını düşürdüğünü belirtti.

Diğer taraftan, 15 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan artarak yüzde 6,23’e çıkarken, 5 yıllık değişken faizli ARM kredilerinde oran yüzde 6,22 oldu. Jumbo kredilerde (647.200 dolar üzeri) ise faiz yüzde 6,93 seviyesine hafif düşüş gösterdi.