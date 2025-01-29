ABD'de mortgage başvuruları geriledi, faiz oranları yüksek kalmaya devam ediyor

ABD’de mortgage başvurularında düşüş yaşanırken, 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı beş haftalık yükseliş trendini sonlandırarak yüzde 7,02 seviyesinde sabit kaldı. Ancak bu oran, hem yeniden finansman hem de satın alma kredileri açısından önemli bir eşik olan yüzde 7’nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) verilerine göre, 24 Ocak ile sona eren haftada mortgage başvuruları, yeniden finansman ve satın alma kredilerini içeren piyasa endeksinde yüzde 2 düşüşle 220,0 seviyesine indi. Aynı dönemde satın alma endeksi yüzde 0,4 azalarak 162,4’e, refinansman endeksi ise yüzde 6,8 düşerek 520,9 puana geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, 30 yıllık sabit oranların yüzde 7,02 seviyesinde sabit kaldığını belirtti. Kan, "Başvuru faaliyeti, özellikle hem geleneksel hem de devlet kredilerinde yeniden finansmanda yaşanan yüzde 7’lik düşüş nedeniyle zayıfladı" dedi. Toplam başvurular içinde mortgage refinansmanlarının payı yüzde 40,4’ten yüzde 37,1’e düştü.

Satın alma faaliyetlerinde de azalma yaşanırken, FHA satın alma kredilerine yapılan başvurular yüzde 2 artış göstererek pozitif bir gelişme kaydetti. Joel Kan, "Yeni ve mevcut konut satışları 2024 yılını güçlü bir şekilde tamamladı. Mortgage oranları istikrar kazanmaya ve satılık stoklar gevşemeye devam ederse, önümüzdeki aylarda satın alma faaliyetlerinde kademeli bir artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Faiz oranlarında ise karma bir tablo gözlemlendi. 15 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 6,37’ye gerilerken, 5 yıllık değişken faizli mortgage (ARM) oranı yüzde 6,44’e yükseldi. 30 yıllık jumbo konut kredisi faiz oranı ise 4 baz puan artarak yüzde 7,02 seviyesine ulaştı.