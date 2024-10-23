ABD'de mortgage başvuruları temmuzdan bu yana en düşük seviyede

ABD Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 18 Ekim haftasında mortgage başvurularında düşüş yaşandı. Mevsimsel faktörlerden arındırılmış piyasa endeksi yüzde 6,7 düşerek 214,8 puana geriledi. Hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularındaki gerileme, Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelere işaret etti.

MBA'nın yayımladığı haftalık raporda, satın alma endeksi yüzde 5,1 düşüşle 131,3 puana, refinansman endeksi ise yüzde 8,4 azalarak 672,6 puana indi. Rapora göre, 30 yıllık mortgage faizi ise sabit kalarak yüzde 6,52 seviyesinde tutuldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, mortgage oranlarının geçen hafta karışık sonuçlar verdiğini, ancak 30 yıllık sabit faiz oranının yüzde 6,52'de sabit kaldığını belirtti. Kan, "Satın alma başvuruları, oranlardaki yükselişe rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha güçlü bir hızla devam ediyor. Yükselen oranlara rağmen, bu oranlar bir yıl öncesine göre tam bir yüzde puanı daha düşük" dedi.

Kan ayrıca, satılık konut stoklarında gevşeme olduğunu ve bazı pazarlarda konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını, bu durumun ev alıcılarına daha fazla seçenek sunduğunu belirtti. Toplam başvurular içinde mortgage refinansmanının payı yüzde 46,5'ten yüzde 45,7'ye geriledi.

Faiz oranlarındaki değişim de dikkat çekti. 15 yıllık mortgage faiz oranı 4 baz puan artışla yüzde 5,98'e çıkarken, 5 yıllık ARM kredi faizi ise 2 baz puan azalarak yüzde 6,12 seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan düşerek yüzde 6,73 oldu.