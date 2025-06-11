ABD’de mortgage başvuruları üç hafta sonra yükseldi

ABD'de konut kredisi başvuruları, üç haftalık düşüş serisinin ardından geçen hafta hızlı bir toparlanma gösterdi. Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) 6 Haziran’da sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış toplam mortgage başvuruları yüzde 12,5 artarak 254,6 puana çıktı.

Verilere göre, satın alma amaçlı kredi başvurularını gösteren endeks yüzde 10,3 artışla 170,9 seviyesine yükselirken, refinansman başvurularını ölçen endeks yüzde 15,6 artışla 707,4 puana çıktı.

30 yıllık sabit mortgage faiz oranı ise bir baz puanlık artışla yüzde 6,93 seviyesine çıktı. Faiz oranları bu dönemde büyük bir değişim göstermese de, borçlanma maliyetinin göreli olarak sabit kalması başvuru hacmini destekledi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, tatil sonrası etkilerle birlikte piyasada yeniden hareketlilik görüldüğünü belirtti. Kan, “Mortgage başvuruları hem satın alma hem de yeniden finansman alanlarında büyüme gösterdi ve bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Hazine getirilerindeki sınırlı dalgalanma da borçlular için fırsatlar yarattı,” ifadelerini kullandı.

Kan ayrıca, “Ekonomik belirsizliklere rağmen, bazı bölgelerdeki gevşeyen konut arzı alıcıların yeniden piyasaya girmesini sağladı,” değerlendirmesinde bulundu.

MBA raporuna göre toplam başvurular içinde refinansmanların payı bir önceki haftadaki yüzde 35,2 seviyesinden yüzde 36,7’ye çıktı.

Diğer yandan, 15 yıllık sabit mortgage faiz oranı 9 baz puanlık düşüşle yüzde 6,16’ya gerilerken, 5 yıllık değişken faizli konut kredilerinde (ARM) oran 8 baz puan artarak yüzde 6,22 oldu. Büyük tutarlı (jumbo) 30 yıllık mortgage kredilerinde ise faiz yüzde 6,93 ile sabit kaldı.

ABD mortgage piyasasında başvurulardaki bu toparlanma, yaz sezonuna girilirken konut sektöründe yeniden bir hareketlenmeye işaret ediyor.