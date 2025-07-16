ABD'de mortgage başvuruları yüzde 10 geriledi, faizler yeniden yükseldi

ABD'de mortgage başvuruları, tahvil faizlerinde yaşanan artışın etkisiyle geçen hafta geriledi.

Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) 11 Temmuz haftasına ilişkin verilerine göre, toplam ipotek başvuru endeksi yüzde 10,0 düşüşle 253,5 seviyesine geriledi.

Bu gelişme, 30 yıllık mortgage faiz oranının iki haftalık düşüşün ardından yeniden artarak yüzde 6,82 seviyesine çıkmasının ardından geldi.

MBA tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 11,8 azalarak 159,6’ya, refinansman endeksi ise yüzde 7,4 düşerek 767,6’ya geriledi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, mortgage faizlerindeki artışın arkasında tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Hazine tahvili getirileri, kısmen gümrük vergilerinin ekonomi üzerindeki etkisine dair yenilenen endişeler nedeniyle yükseldi. Sonuç olarak mortgage faiz oranları yukarı geldi ve bu da başvuruların yavaşlamasına katkı sağladı."

Kan ayrıca, bazı mevduat kuruluşlarının bilanço kredilerinde büyümeye hazırlanabileceğine dikkat çekerek, "jumbo faiz oranlarının geleneksel faizlerin altında seyretmeye devam ettiğini" ifade etti.

Rapora göre, toplam başvurular içinde refinansman oranı yüzde 40,0’tan yüzde 41,1’e yükseldi.

Ayrıca, 15 yıllık mortgage faizi 12 baz puan artarak yüzde 6,16’ya, 5 yıllık ARM kredi faizi ise 7 baz puan artışla yüzde 6,08’e çıktı.

30 yıllık jumbo konut kredisi faiz oranı ise 6 baz puan artarak yüzde 6,75 seviyesine ulaştı.