ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam ediyor

ABD'de mortgage başvurularında önceki hafta başlayan düşüş geçen hafta da devam etti.

Aynı haftada 30 yıllık mortgage faiz oranında da düşüş yaşandı. Faiz, aralık ortasından beri en düşük seviyeyi gördü.

Satın alma endeksinde artış

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 21 Şubat ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,2 düşüşle 214,9 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,2 artışla 144,3 olurken, refinansman endeksi yüzde 3,6 düşüşle 572,5 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan daha azaldı ve yüzde 6,88 seviyesine indi.

Düşüşün nedeni

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Tüketicilerin ekonomi ve iş piyasası konusunda biraz daha az iyimser hissetmesine bağlı olarak, Hazine getirileri daha zayıf tüketici harcama verileriyle düştü. Bu, mortgage faiz oranlarını da düşürdü ve 30 yıllık sabit oran Aralık ortasından bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,88'e geldi." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 38,7 seviyesinden yüzde 38,9'a yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 6 baz puan düşüşle yüzde 6,25 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 6,05 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan azaldı ve yüzde 7,00 seviyesine indi.