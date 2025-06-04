ABD’de mortgage başvurularında düşüş üçüncü haftaya taşındı

ABD’de konut kredisi (mortgage) başvurularında düşüş üçüncü haftada da devam etti. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 30 Mayıs haftasında toplam mortgage başvurularını yansıtan piyasa endeksi yüzde 3,9 düşüşle 226,4 seviyesine geriledi.

MBA’nın haftalık ipotek başvuru raporuna göre, satın alma kredisi başvurularını ölçen endeks yüzde 4,4 azalarak 155,0 puana, refinansman endeksi ise yüzde 3,5 düşüşle 611,8 puana indi.

Aynı dönemde 30 yıllık sabit faizli mortgage oranı 6 baz puan gerileyerek yüzde 6,92 seviyesine düştü. Bu oran Nisan ayından bu yana yüzde 6,8 ile yüzde 7 aralığında dalgalanıyor.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Joel Kan, “Geçtiğimiz hafta çoğu mortgage oranı düştü. 30 yıllık sabit oran yüzde 6,92’ye geriledi ve Nisan ayından bu yana belirli bir aralıkta seyrediyor,” değerlendirmesini yaptı.

Kan ayrıca, “Mortgage başvuruları hafta boyunca azaldı, ancak yıllık bazda hâlâ artış eğilimi gösteriyor. Satın alma başvuruları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 yukarıda,” ifadelerini kullandı.

Toplam başvurular içinde refinansman oranı yüzde 34,6’dan yüzde 35,2’ye yükseldi.

Diğer yandan 15 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan artışla yüzde 6,25'e çıkarken, 5 yıllık değişken faizli ARM kredi oranı 8 baz puan düşerek yüzde 6,14 seviyesine indi. Büyük tutarlı konut kredilerinde (jumbo mortgage) ise faiz yüzde 6,92’ye gerileyerek 1 baz puan azaldı.