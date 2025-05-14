ABD'de mortgage başvurularında yükseliş sürdü

ABD’de mortgage başvurularındaki yükseliş eğilimi geçen hafta da sürdü. Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) 9 Mayıs’ta sona eren haftayı kapsayan raporuna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış piyasa endeksi yüzde 1,1 artışla 251,2 puana yükseldi. Bu artışta, satın alma kredilerindeki hareketlilik etkili oldu.

MBA verilerine göre, satın alma kredisi başvuruları yüzde 2,3 artarak 166,5 puana ulaştı. Ancak refinansman başvurularında yüzde 0,4’lük bir düşüş yaşandı ve endeks 718,1 puana geriledi.

Faiz oranlarında hafif artış

30 yıllık mortgage faiz oranı, haftalık bazda 2 baz puan artarak yüzde 6,86 seviyesine çıktı. MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mika Fratantoni, faiz oranlarındaki bu sınırlı artışı değerlendirirken, "Geçtiğimiz hafta Fed'in tahmin edildiği gibi ilerlemesiyle, 30 yıllık faizde küçük bir oynamayla daha istikrarlı bir oran görüldü" ifadelerini kullandı.

Fratantoni, konut stoklarındaki artışa dikkat çekerek, "Ekonomik belirsizliğe rağmen, konut stoklarında artış, son iki yılın aksine satın alınacak ek mülkler olduğu anlamına geliyor ve bu arz daha fazla işlemi destekliyor" şeklinde konuştu.

Diğer kredi türlerinde durum

Rapora göre, 15 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan düşerek yüzde 6,12’ye indi. 5 yıllık değişken faizli mortgage (ARM) oranı ise 12 baz puan artarak yüzde 6,17 seviyesine yükseldi. 30 yıllık jumbo kredi faizi ise 1 baz puan gerileyerek yüzde 6,85 olarak kaydedildi.

Bu süreçte, toplam mortgage başvuruları içinde refinansman kredilerinin payı yüzde 37,1’den yüzde 36,4’e düştü.