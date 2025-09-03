ABD’de mortgage faizi 5 ayın dibinde, başvurular yine düştü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, 29 Ağustos’la sona eren haftada 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı yüzde 6,64’e geriledi. Bu oran, 4 Nisan’da görülen yüzde 6,61 seviyesinden sonraki en düşük nokta oldu.

Başvurularda düşüş sürüyor

Faizlerdeki düşüşe rağmen mortgage başvurularında gerileme devam etti. MBA’nın piyasa endeksi yüzde 1,2 azalarak 272,5’e indi. Satın alma kredisi başvuruları yüzde 3,1 düşüşle 158,7 seviyesine gerilerken, refinansman endeksi yüzde 0,9 artışla 902,5 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, “Faiz oranları gerilese de bu başvurularda artışa yol açmaya yetmedi. FHA ve VA kredilerinde küçük bir artış görüldü, ancak geleneksel refinansman başvuruları düşüş kaydetti” dedi.

Yeniden finansman payı arttı

Toplam mortgage faaliyetlerinde refinansman payı yüzde 45,2’den yüzde 46,9’a yükseldi. Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı da yüzde 8,4’ten yüzde 8,8’e çıktı.

Diğer vadelerde faizler

15 yıllık mortgage faizi: 19 baz puan düşüşle yüzde 5,84

5 yıllık ARM faizi: 4 baz puan gerilemeyle yüzde 5,90

30 yıllık jumbo kredi faizi: 9 baz puan düşüşle yüzde 6,58

Konut piyasasında yavaşlama

MBA raporu, dört haftalık artış döneminin ardından konut satın alma faaliyetlerinde yeniden yavaşlama yaşandığını ortaya koydu. Yüksek fiyatlar ve kredi erişimindeki zorluklar, faizlerdeki gevşemeye rağmen talebi baskılamaya devam ediyor.