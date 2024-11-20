ABD'de mortgage faizi yükselişini sürdürdü

Mortgage Bankalar Birliği'nin açıkladığı 15 Kasım ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerine göre, başvurular geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 arttı. Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ve yeniden finansman başvuruları yüzde 2'şer artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,86'dan yüzde 6,90'a çıktı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,21'den yüzde 6,32'ye yükseldi.

30 yıl vadeli mortgage faiz oranı temmuzdan beri en yüksek seviyede

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının art arda dördüncü haftada yükseldiğini ve 30 yıl vadeli mortgage için faiz oranın temmuzdan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Mortgage faiz oranlarındaki artışa rağmen mortgage başvurularının da arttığına işaret eden Kan, bazı pazarlarda satılık konut stokunda gevşeme görüldüğünü, bazı potansiyel konut alıcılarının artan arzdan ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranına kıyasla daha düşük olan Federal Konut İdaresi'nin oranlarından yararlanabildiğini ifade etti.