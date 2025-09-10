ABD’de mortgage faizleri bir yılın en düşük seviyesinde

ABD’de mortgage piyasasında son bir yılın en düşük faiz oranı görüldü. 30 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 6,49’a gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, 5 Eylül ile sona eren haftada toplam mortgage başvuruları yüzde 9,2 artışla 297,7 puana çıktı. Satın alma endeksi yüzde 6,6 artarak 169,1’e, refinansman endeksi ise yüzde 12,2 yükselerek 1.012,4’e ulaştı.

Joel Kan: “2022’den bu yana en güçlü talep”

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, faizlerdeki düşüşün Hazine tahvili getirilerindeki gerilemeyle paralel olduğunu belirtti.

Kan, “30 yıllık sabit faiz oranı son iki haftada 20 baz puan düşerek yüzde 6,49’a indi. Bu hareket, hem satın alma hem de refinansman başvurularının artmasıyla 2022’den bu yana en güçlü borç alma talebini tetikledi” dedi.

Kan ayrıca, ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) kredilerinin sabit faizli kredilere kıyasla daha cazip hale geldiğini, bu nedenle ARM başvurularında hem miktar hem de pay açısından artış olduğunu vurguladı.

Diğer faiz oranları da düştü

* 15 yıllık sabit kredi faizi: yüzde 5,70 (14 baz puan düşüş)

* 5 yıllık ARM faizi: yüzde 5,77 (13 baz puan düşüş)

* 30 yıllık jumbo kredi faizi: yüzde 6,44 (14 puan düşüş)

Toplam mortgage faaliyetlerinde refinansman payı yüzde 46,9’dan yüzde 48,8’e, ARM kredilerinin payı ise yüzde 8,8’den yüzde 9,2’ye yükseldi.