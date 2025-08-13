ABD’de mortgage faizleri düştü, başvurular sıçradı

ABD’de 30 yıllık mortgage faiz oranındaki düşüş geçen hafta da sürerek başvurularda dikkate değer bir artışa neden oldu.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, 8 Ağustos’ta sona eren haftada mevsimsel etkilerden arındırılmış piyasa endeksi yüzde 10,9 artışla 281,1 seviyesine çıktı.

MBA’nın haftalık raporuna göre, satın alma endeksi yüzde 1,4 artışla 160,2’ye yükselirken, yeniden finansman endeksi yüzde 23’lük artışla 956,2 seviyesine ulaştı.

Faiz gerilemesi yeniden finansmanı tetikledi

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, 30 yıllık sabit mortgage faizinin yüzde 6,67’ye gerilediğini ve bunun nisan ayından bu yana en güçlü yeniden finansman haftasını tetiklediğini belirtti.

Kan, “Borçlular olumlu tepki verdi; yeniden finansman başvuruları yüzde 23 arttı. Bu artışta çoğunlukla geleneksel ve VA başvuruları etkili oldu” dedi.

Yeniden finansmanın toplam başvurulardaki payı bir önceki haftadaki yüzde 41,5’ten yüzde 46,5’e yükselirken, ortalama kredi büyüklüğü 366.400 dolara çıktı. Kan, büyük tutarlı kredilere sahip borçluların faiz hareketlerine daha duyarlı olduğunu vurguladı.

ARM başvurularında rekor seviyeler

Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) başvuruları yüzde 25 artarak 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve tüm başvuruların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu.

Verilere göre 15 yıllık sabit faiz oranı 9 baz puan düşerek yüzde 6,03’e, 5 yıllık ARM oranı ise 16 baz puan azalarak yüzde 6,06’ya indi. 30 yıllık jumbo konut kredisi faizi ise yüzde 6,65 seviyesine geriledi.