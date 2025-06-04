ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular düşmeye devam etti

ABD’de 30 yıl vadeli konut kredilerinde (mortgage) ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92’ye geriledi. Ancak faiz düşüşüne rağmen mortgage başvurularında gerileme eğilimi devam etti.

Konut alımı ve finansman başvurularında düşüş

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 30 Mayıs haftasına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla yüzde 3,9 oranında azaldı. Böylece başvurular art arda üçüncü haftada da düşüş göstermiş oldu. Aynı dönemde hem konut alımı hem de yeniden finansman başvurularında yüzde 4’lük düşüş yaşandı.

Verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,98’den yüzde 6,92’ye indi. Öte yandan, 15 yıl vadeli konut kredilerinde ise faiz yüzde 6,23’ten yüzde 6,25’e yükseldi.