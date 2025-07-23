ABD'de mortgage faizleri yüksek kalmaya devam ediyor

ABD’de konut kredisi faiz oranlarında yukarı yönlü seyir temmuz ayında da etkisini sürdürüyor. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, 18 Temmuz ile sona eren haftada, 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı 2 baz puan artarak yüzde 6,84 seviyesine yükseldi.

Söz konusu hafta içerisinde, mevsimsel etkilerden arındırılmış mortgage başvurularından oluşan piyasa endeksi yüzde 0,8 artışla 255,5 puana çıktı. Alım amaçlı konut kredilerini yansıtan satın alma endeksi yüzde 3,4 artarak 165,1, refinansman endeksi ise yüzde 2,6 düşerek 747,5 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, faizlerin yüksek seviyelerde kalmasının konut piyasası üzerindeki baskısını sürdürdüğünü belirterek, “30 yıllık sabit faiz oranı birçok borçlu için hâlâ oldukça yüksek” değerlendirmesini yaptı.

Kan, ortalama satın alma kredi miktarının Mart 2025’te 460.000 dolara kadar çıktığını, ancak geçen hafta itibarıyla 426.700 dolara gerilediğini açıkladı.

Verilere göre, toplam mortgage başvuruları içinde refinansman başvurularının payı yüzde 41,1’den yüzde 39,6’ya düştü. Bu da yüksek faiz oranlarının özellikle refinansman işlemlerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Diğer mortgage faiz oranlarında ise hafif düşüşler kaydedildi:

* 15 yıllık sabit mortgage faizi: 2 baz puan azalarak yüzde 6,14

* 5 yıllık ayarlanabilir faizli (ARM) mortgage: 7 baz puan düşerek yüzde 6,01

* 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan büyük) kredi faizi: yüzde 6,75 seviyesinde sabit kaldı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarındaki belirsizlik ve yüksek borçlanma maliyetlerinin, özellikle ev satın alma ve refinansman kararlarını önemli ölçüde etkilediğini belirtiyor. Konut piyasasında dengelenme sürecinin yaz aylarında da devam etmesi bekleniyor.