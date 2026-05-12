ABD'de nisan enflasyonu belli oldu!

ABD'de yatırımcıların merakla beklediği enflasyon oranı belli oldu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, nisan enflasyonu aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Yıllık enflasyon ise beklentilerin üzerinde olmak üzere yüzde 3,8 oldu.

Enflasyon mart ayında aylık enflasyon yüzde 0,9, yıllık enflasyon yüzde 3,3 olarak gerçekleşmişti.

Enerji fiyatlarındaki artış öne çıktı

Nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,8 yükselen enerji endeksi, aylık TÜFE artışının yüzde 40’tan fazlasını oluşturdu. Enerji maliyetleri yıllık bazda da yüzde 17,9 yükseldi. Benzin maliyetlerinde nisanda aylık yüzde 5,4 ve yıllık yüzde 28,4 artış dikkati çekti.

Barınma maliyetleri de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Gıda endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,2 yükseldi.

Çekirdek enflasyon beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE martta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.