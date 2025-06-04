ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı

ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Mayıs ayında özel sektörde istihdam 37 bin arttı. Piyasalar istihdamda 110 bin artış olacağını öngörüyordu.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 62 bin seviyesinden 60 bine revize edildi.

Mayıs ayında işe alım hızı Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaldı.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, "Yılın güçlü başlangıcından sonra işe alım ivme kaybediyor. Ancak maaş artışı Mayıs ayında çok az değişti ve hem işinde kalanlar hem de iş değiştirenler için sağlam seviyelerde kaldı." dedi.

ADP, Mayıs ayında ücret artışının yıllık yüzde 4,5 olduğunu açıkladı.

ADP verisinin ardından piyasalar artık cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanacak. Tarım dışı istihdam için ilk beklentiler bir önceki ay görülen 177 binin altında, 125 bin seviyesinde bir artışa işaret ediyor.

Açıklamanın ardından ABD Hazine getirileri eksiye geçerken, ABD vadelileri de kazançlarını geri verdi.