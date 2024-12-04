ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'de özel sektör istihdamı kasım ayında 146 bin artarak analist beklentisi olan 163 bin seviyesinin altında gerçekleşti. ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, istihdam artışı bir önceki aya göre yavaşladı ve ekonomideki soğuma belirtilerinin sürdüğünü ortaya koydu.

Ekim ayında özel sektör istihdamı, daha önce açıklanan 233 bin seviyesinden 184 bine revize edilmişti. Kasım ayındaki artış, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen, belirli sektörlerin hala büyüme sağladığını gösterdi.

Eğitim ve sağlık hizmetleri sektörü, kasım ayında 50 bin yeni pozisyonla en fazla istihdam artışı sağlayan sektör oldu. İnşaat sektörü 30 bin, ticaret, ulaşım ve hizmetler sektörü ise 28 bin yeni istihdam yarattı. Ancak, imalat sektörü 26 bin iş kaybı yaşarken, küçük işletmelerde (50’den az çalışanı olan) istihdam 17 bin kişi azaldı.

Rapora göre, iş gücü piyasasının bu performansı, cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin de ekonomideki yavaşlama sinyallerini doğrulaması bekleniyor. Analistler, tarım dışı istihdamın kasımda 214 bin artacağını öngörüyor.

Geçen ay Boeing grevleri ve güneydoğuda etkili olan fırtınalar, ekim ayı tarım dışı istihdam artışının sadece 12 binle sınırlı kalmasına neden olmuştu. Bu ay ise sektör genelinde nispeten daha dengeli bir görünüm bekleniyor.