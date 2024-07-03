ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında kaldı
ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin altında kaldı.
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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Haziran ayında özel sektörde istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti 160 bin artış olacağı yönündeydi.
Bir önceki ayın istihdam rakamı 152 bin seviyesinden 157 bine revize edildi.
ADP, Haziran ayında ücret artışının yıllık yüzde 4,9 olduğunu açıkladı.