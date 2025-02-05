ABD'de özel sektör istihdamı ocakta beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ocak ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ocak ayında 183 bin kişi arttı.

Hizmet sektöründe artış, üretimde düşüş

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 148 bin kişi artması öngörülüyordu. Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin Aralık 2024 verisi 122 binden 176 bine yukarı yönlü revize edildi. Söz konusu dönemde hizmet sektöründe istihdam 190 bin kişi artarken, üretim sektöründe 6 bin kişi azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ocakta yıllık ücret yüzde 4,7 arttı. Yıllık ücret artışı Aralık 2024'te yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2025'e güçlü bir başlangıç yapıldığını belirtti.

Tüketiciye yönelik sektörlerde istihdamın arttığını kaydeden Richardson, iş hizmetleri ve üretimde istihdam artışının daha zayıf kaldığını aktardı.