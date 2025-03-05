ABD'de özel sektör istihdamı şubatta beklentilerin altında arttı

Ocak ayında yukarı yönlü revize edilen 186 bin kişilik artışın ardından özel sektör istihdamı geçen ay sadece 77 bin kişi arttı. Ekonomistler, ocak ayında daha önce bildirilen 183 bin artışın ardından özel istihdamın 140 bin artacağını tahmin ediyorlardı.

ADP raporu, cuma günü Çalışma Bakanlığı'nın şubat ayı istihdam raporundan önce yayınlandı.

Toplam tarım dışı istihdamın ocak ayındaki 143 bin kişilik artışın ardından şubat ayında 160 bin kişi arttığı tahmin ediliyor. İşsizlik oranının değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.