ABD'de özel sektörün istihdam artışı hızlandı

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre, özel sektördeki istihdam artışı son dönemde biraz hızlandı.

Özel sektör işverenleri, 29 Kasım'a kadar olan dört haftalık süreçte haftada ortalama 16 bin 250 kişiye ek istihdam sağladı.

Özel sektörün istihdam artışı, 22 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 750 olarak kaydedilmişti.

ADP bülteninde, "Kasım ayının ikinci yarısında devam eden bu güçlenme, dört haftalık iş kaybının ardından işe alımlarda potansiyel bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu rakamlar ön verilerdir ve yeni veriler eklendikçe değişebilir." ifadeleri yer aldı.