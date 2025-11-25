ABD'de özel sektörün istihdam kaybı hızlandı

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre, özel sektördeki istihdam kaybı son dönemde belirgin şekilde hızlandı.

Özel sektör işverenleri, 8 Kasım’a kadar olan dört haftalık süreçte haftada ortalama 13 bin 500 iş kaybı yaşadı.

Özel sektörün istihdam kaybı, 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 500 olarak kaydedilmişti.