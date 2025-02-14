ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde geriledi

ABD’de tüketiciler, 2025 yılına harcamalarını kısarak başladı. ABD Sayım Bürosu’nun verilerine göre, perakende satışlar Ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş kaydetti. Analistler, düşüşün yüzde 0,2 seviyesinde olmasını öngörüyordu.

Yıllık bazda ise perakende satışlar yüzde 4,2 oranında artış gösterdi. Otomobil satışları hariç tutulduğunda ise aylık yüzde 0,4 düşüş kaydedildi.

Ekonomistler, tatil sezonunda artan harcamaların ardından tüketicilerin borçlarını ödemeye yöneldiğini ve bu durumun perakende satışlarda düşüşe yol açtığını belirtiyor.

Allianz Trade Americas kıdemli ekonomisti Dan North, "Tatil döneminde güçlü harcama verileri gördük. Ancak tüketiciler kredi kartı ekstreleriyle karşılaşınca harcamaları kısmaya başladı." dedi.

BofA Securities ekonomisti Shruti Mishra ise aşırı hava koşullarının da harcamalar üzerinde etkili olduğunu belirterek, "Los Angeles’taki yangınlar ve Güney’i vuran kar fırtınaları perakende harcamalarını sınırladı." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, perakende satışlardaki bu yavaşlamanın faiz artışı beklentilerini hafifletebileceğini değerlendirirken, Capital.com kıdemli analisti Daniela Sabin Hathorn, "Bu veriler, agresif faiz artışı beklentilerinin azalmasına ve hisse senetlerine olumlu yansımasına neden olabilir." dedi.