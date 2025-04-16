ABD'de perakende satışlar mart ayında beklentileri aştı
ABD’de Mart ayında perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin harcamalarını artırmasıyla birlikte satışlar aylık bazda yüzde 1,4 yükselirken, çekirdek satışlarda da beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı. Bu güçlü veri, ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini gösteriyor ve Fed'in faiz patikası açısından önemli bir sinyal olabilir. Otomobil ve benzin hariç satışlardaki yüzde 0,8’lik artış, iç talebin gücünü ortaya koydu.
ABD'de tüketiciler Mart ayında harcama konusunda daha bonkör bir davranış sergiledi; perakende satışlar beklentilerden daha güçlü artış gösterdi
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilerine göre, perakende satışlar geride kalan ayda bir önceki aya göre yüzde 1,4 yukarı geldi. Piyasalar Şubat ayında gelen yüzde 0,2 artışın ardından, Mart ayında yüzde 1,2 yukarı hareket bekliyorlardı.
Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlarda artış yüzde 0,5 oldu. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 artışdan yüzde 0,7 artışa revize edilen perakende satışların, geçen ay yüzde 0,3 yükseleceğini öngörüyorlardı.
Yıllık bazda artışlar manşette yüzde 4,6 olurken, çekirdekte yüzde 3,6 olarak belirlendi.
Otomobil ve benzin hariç perakende satışlarda aylık bazda yüzde 0,8 artış görüldü.