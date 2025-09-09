ABD'de perakende satışlar okul alışverişiyle arttı

Johnson Redbook Perakende Satış Endeksi, ABD'de Eylül ayının ilk haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artış kaydetti. Açıklamada, bu yükselişin İşçi Bayramı tatili ve okul alışveriş sezonunun zirve yapmasının etkisiyle beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Redbook’un verilerine göre, özellikle pazar ve pazartesi günleri yoğun geçen İşçi Bayramı hafta sonu satışlara önemli katkı sağladı. Bu dönemde tüketicilerin indirimlere büyük ilgi gösterdiği, okul alışverişinin ise en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Satışların büyük ölçüde okul alışverişi ve mevsimlik giyim kategorileri tarafından desteklendiği, indirim mağazalarının ise tatil öncesi dönemde güçlü gıda satışları rapor ettiği kaydedildi. Bazı perakendeciler okul alışverişi sezonunun sonuna yaklaşıldığını bildirirken, diğerleri Eylül ayı boyunca elektronik, çocuk giyimi ve okul malzemesi satışlarında hareketliliğin süreceğini öngörüyor.