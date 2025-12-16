ABD'de perakende satışlar yatay seyretti

Buna göre, perakende satışların tutarı, ekimde bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 732,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde eylülde olduğu gibi yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Ülkede perakende satışlar, ekimde yıllık bazda ise yüzde 3,5 arttı.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, mobilya mağazalarında görüldü.

Spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, mağaza dışı perakendeciler, çeşitli mağaza perakendecileri, giyim mağazaları, elektronik mağazaları, genel ürün mağazaları ile yiyecek ve içecek mağazalarındaki satışlarda da artış kaydedildi.

Buna karşın, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı yerler, benzin istasyonları, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile yemek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu mekanlardaki satışlarda ise düşüş görüldü.