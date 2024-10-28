ABD'de piyasa açılışı öncesi hisseler hareketlendi

Spotify öne çıkarken, Boeing hisseleri düşüş yaşadı. TSMC, Huawei ile ilgili bir karar sonrası değer kaybederken, McDonald’s toparlanma gösterdi.

Spotify

Müzik platformu Spotify, Wells Fargo’nun şirketi en iyi hisse senedi tercihlerinden biri olarak açıklamasının ardından yüzde 2’den fazla değer kazandı. Analist Steven Cahall, Spotify’ın artan kâr marjları, güçlü ürün karması ve plak şirketleriyle gelişen ilişkilerine vurgu yaptı. Banka, şirketin hisse senedine hâlâ "outperform" (piyasadan daha iyi performans gösterme) notu veriyor.

Robinhood

Hisse yüzde 2 oranında arttı. Pazartesi günü, perakende yatırım şirketi Robinhood, kullanıcıların 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Kamala Harris veya Donald Trump üzerine işlem yapabileceklerini duyurdu. Bu işlemler için kullanıcıların ABD vatandaşı olmaları gibi belirli kriterleri karşılamaları gerekiyor.

Boeing

Uçak üreticisi Boeing’in hisseleri, şirketin yaklaşık 19 milyar dolar toplayabileceği bir hisse satışı başlatmasının ardından yüzde 2 civarında düştü. Bu satışın, işçi grevleri ve üretim ile güvenlik sorunlarından etkilenen şirketin mali durumunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Occidental Petroleum, Exxon, BP - Petrol şirketlerinin hisseleri, ham petrol fiyatlarının düşmesiyle geriledi. İran’daki enerji tesislerinin, hafta sonu İsrail’in İran askeri tesislerine düzenlediği saldırıdan zarar görmediği haberi, fiyatların düşüşüne katkıda bulundu. Citi analistleri, bu saldırının petrol arzını aksatacak bir tırmanışa yol açmayacağını öngörüyor. Occidental Petroleum, Exxon Mobil ve BP hisseleri yüzde 2'den fazla düştü.

McDonald’s

McDonald’s hisseleri yüzde 1 oranında artış gösterdi. Şirket, ölümcül bir E. coli salgınının ardından Quarter Pounder burgerini bu hafta 900 restoranda yeniden satışa sunacağını açıkladı. Bu lokasyonlarda burger, kaynak olduğu düşünülen ince kıyılmış soğan olmadan servis edilecek. McDonald’s hisseleri, geçen hafta yüzde 7,5’ten fazla düşerek 2020’den bu yana en kötü haftalık performansını kaydetmişti.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) - Çip üreticisi TSMC’nin hisseleri, şirketin bir çipini Huawei’nin yapay zeka işlemcisinde kullanan Çin merkezli bir çip tasarımcısına sevkiyatını durdurması üzerine yüzde 2 düştü. ABD, 2020 yılında ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Huawei’nin bu teknolojiyi satın almasını kısıtlamıştı.

ON Semiconductor

Yarı iletken ürün üreticisi ON Semiconductor, üçüncü çeyrek için hisse başına 99 cent düzeltilmiş kazanç ve 1.76 milyar dolarlık gelir açıklamasının ardından yüzde 3’ten fazla değer kazandı. Bu sonuçlar, FactSet analistlerinin hisse başına 97 cent kazanç ve 1.75 milyar dolar gelir beklentilerini aştı.

Tesla

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın hisseleri, Canaccord Genuity’nin hisse için fiyat hedefini yükseltmesinin ardından yüzde 0.7 artış gösterdi. Analistler, Tesla’nın kazanç eğilimlerinin mevcut çeyrekte diğer "Muhteşem Yedi" şirketlerine daha yakınlaşacağını ve önümüzdeki yıl onları geçebileceğini belirtiyor.

Nio

Çinli elektrikli araç üreticisi Nio’nun hisseleri, Macquarie'nin şirketin hızlanan satış hacimlerine dayanarak notunu “nötr”den “outperform”a yükseltmesinin ardından yüzde 2’den fazla arttı.

Delta Air Lines

Delta Air Lines hisseleri yüzde 2 artış gösterdi. Şirket, Temmuz ayında yaşanan ve 7,000 uçuş iptaline neden olan kesintinin ardından sözleşme ihlali ve ihmalkârlık nedeniyle CrowdStrike'a dava açtı.