ABD'de piyasalar rahatladı: Hükümet kapanmıyor, Wall Street yükselişte!

ABD’de federal hükümetin kapanma riski önemli ölçüde azaldı. Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nden geçirdiği tasarıyı destekleyeceklerini açıkladı. Bu açıklama, piyasalardaki endişeleri hafifletti ve borsalara alım getirdi.

Vadeli endekslerde hızlı yükseliş yaşandı:

* S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,77 artış gösterdi.

* Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,51 yükseldi.

* Nasdaq 100 yüzde 1,08 değer kazandı.

Uzmanlar, hükümetin kapanma riskinin ortadan kalkmasının, Trump’ın gümrük vergisi politikalarının piyasalara olan etkisini azalttığını vurguluyor. US Tiger Securities’ten Bo Pei, yatırımcıların bir süredir risklerini azalttığını belirterek, "Piyasalarda aşırı satışların ardından genellikle toparlanmalar yaşanır. Kısa vadeli bir yükseliş görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD hisse senetlerinde son haftalarda yaşanan 5 trilyon dolarlık kaybın kısmen telafi edilmesi bekleniyor. Ancak analistler, piyasaların Trump yönetiminin ticaret politikalarına ve ABD ekonomisinin büyüme beklentilerine dair belirsizlikleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtiyor.