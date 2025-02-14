ABD’de sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD’de sanayi üretimi Ocak ayında piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine göre, sanayi üretimi Ocak’ta yüzde 0,3 olan beklentinin üzerinde yüzde 0,5 arttı. Aralık ayında ise sanayi üretimi yüzde 1 oranında yükselmişti.

Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 2 artış gösterirken, kapasite kullanım oranı da beklentilerin üzerine çıktı. Ocak ayı kapasite kullanım oranı yüzde 77,7 beklentisine karşılık yüzde 77,8 olarak açıklandı. Aralık ayı kapasite kullanım oranı ise yüzde 77,6’dan yüzde 77,8’e revize edildi.

Öte yandan, imalat sektöründe üretim Ocak ayında yüzde 0,1 düşerek piyasa beklentisi olan yüzde 0,1’lik artışın aksine bir performans sergiledi. Aralık ayı imalat üretimi de yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e revize edildi. Ancak imalat sektöründe yıllık bazda yüzde 1’lik artış görüldü.

Otomobil ve parçaları hariç tutulduğunda, sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi. Bu veriler, ABD sanayi üretiminin genel olarak dirençli bir görünüm sergilediğini gösterdi.