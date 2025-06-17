ABD'de sanayi üretimi mayısta geriledi

ABD'de sanayi üretimi, Mayıs ayında beklentilere kıyasla zayıf bir performans sergileyerek bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında geriledi. Bu gelişme, Nisan ayında revize edilerek yüzde 0,1 artış gösterdiği açıklanan sanayi üretiminin ardından geldi.

Yıllık bazda bakıldığında ise sanayi üretimi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Aynı dönemde kapasite kullanım oranı da piyasa beklentisi olan yüzde 77,7'nin altında gerçekleşti ve yüzde 77,4 olarak ölçüldü. Nisan ayı verisi ise yüzde 77,7 seviyesinde sabit kaldı.

İmalatta sınırlı artış

İmalat sektörüne özel verilerde ise Mayıs ayında yüzde 0,1'lik sınırlı bir artış yaşanırken, yıllık bazda bu artış yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, otomobil ve parça üretimi hariç tutulduğunda sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azaldı. Bu durum, özellikle otomotiv dışı üretim alanlarında daralmanın etkili olduğunu ortaya koyuyor.