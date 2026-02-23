ABD'de tarife depremi! Yüksek mahkeme kararı sonrası anlaşmalar belirsizlikte

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerini iptal ederken, daha önce imzalanan ticaret anlaşmalarının akıbeti merak konusu oldu.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, yönetimin Çin, Avrupa Birliği, Güney Kore ve diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlükte kalacağını ifade ederek 'Bu anlaşmalara sadık kalacağız. Ortaklarımızın da bu anlaşmalara sadık kalmasını bekliyoruz' dedi.

'Anlaşma anlaşmadır'

Trump'ın mart sonunda Çin'i ziyaret edeceğini hatırlatan Greer, 'Başkan ve Şi arasında güçlü bir ilişki var' dedi, Çin'e ortalama yüzde 40 gümrük vergisi uygulandığını belirtti.

Öte yandan Avrupa Komisyonu da pazar günü, Trump yönetiminin sonraki adımları konusunda netlik sağlanmasını istedi. Blokun yürütme organı, 'Anlaşma anlaşmadır' diyerek, ABD'nin Ağustos ayında imzalanan ticaret anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesini beklediğini belirtti.

AB'den ABD'ye ticaret anlaşmasının onay sürecini dondurma teklifi

Avrupa Parlamentosu ticaret komitesi başkanı Bernd Lange ise acil toplantıda Trump yönetiminin ticaret politikası hakkında ayrıntılı bilgi alana kadar Avrupa Birliği'nin ABD ile ticaret anlaşmasının onay sürecini dondurmayı önerecek. Lange, ABD hükümeti tarafında 'tam bir gümrük kaosu' yaşandığını belirtti ve 'Sadece cevapsız sorular ve AB ve diğer ABD ticaret ortakları için artan belirsizlik var' dedi. Güney Kore, yüksek mahkeme kararının daha geniş kapsamlı ticaret anlaşmasını bozmayacağını söyledi.

Avustralya tüm seçenekleri değerlendirirken, Hindistan anlaşmayı sonuçlandırmak için Washington'a yapacağı ziyareti erteledi. Japon iktidar partisinin vergilerden sorumlu üyesi Itsunori Onodera, Yüksek Mahkeme kararı ile Trump'ın gümrük vergilerini artıracağını açıklamasının ardından ABD'nin gümrük vergilerini 'gerçek bir karmaşa' olarak nitelendirdi.

Onodera, 'Japonya için o dönemde en önemli öncelik otomobillerdi, ancak bu Yüksek Mahkeme kararı otomobil tarifelerini kapsamıyor. Anlaşmayı yeniden müzakere etmeye çalıştığımız için bu alanda bir etki görmeye başlarsak iyi olmaz' açıklamasını yaptı.